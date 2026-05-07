Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos más jugados en Colombia, con presencia en gran parte del territorio nacional a través de puntos de venta autorizados.



Resultado del Dorado Tarde hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 7 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta. Los domingos y festivos no se realiza sorteo.



Plan de premios del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos de este juego es su sistema de pagos, que permite ganar incluso con aciertos parciales. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta seleccionada.

Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este esquema amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés de los jugadores en cada sorteo.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con las condiciones establecidas por Paga Todo:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

También se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia puede afectar el pago del premio.

Gracias a su cobertura nacional, horarios definidos y atractivo sistema de pagos, el Dorado Tarde se mantiene como una de las modalidades de chance más consultadas en Colombia.