En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en México
Falcao
Abelardo de la Espriella
Aeropuerto El Dorado
Petro Telemundo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador de hoy 20 de abril de 2026

Dorado Tarde.
Dorado Tarde.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia y se puede jugar en gran parte del país a través de puntos de venta autorizados. Su mecánica es sencilla y permite a los apostadores participar con diferentes modalidades según su preferencia.

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 20 de abril de 2026 es el 3667. ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

  • Número ganador: 3667
  • Dos últimas cifras: 67
  • Tres últimas cifras: 667
  • La quinta: 3
Resultados Dorado Tarde 20 abril
Resultados Dorado Tarde 20 abril
Blu Radio

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que permite aumentar las probabilidades de ganar si se acierta junto con otras cifras.

A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., y los resultados están disponibles minutos después. No juega domingos ni festivos.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta. Por cada peso apostado, los pagos funcionan de la siguiente manera:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio, especialmente si es igual o superior a $100.000, se deben cumplir estos requisitos establecidos por Paga Todo:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.
  • Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador.

El proceso se realiza en puntos autorizados, donde se valida la información del tiquete y se gestiona el pago correspondiente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dorado Tarde

Resultado de loterías

Chances y Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad