Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 2 de junio de 2026

El chance Dorado Tarde es uno de los sorteos más reconocidos en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Cada día, miles de apostadores siguen sus resultados con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener importantes premios.

Número ganador del Dorado Tarde hoy martes 2 de junio de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de hoy, martes 2 de junio de 2026, es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado o en los canales oficiales.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus jugadas. Esta modalidad permite aumentar las posibilidades de obtener premios más altos cuando se acierta junto con otras cifras del resultado.

Además de su amplia cobertura nacional, este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que permiten ganar según la cantidad de números acertados y el orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo.

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Los premios del Dorado Tarde varían de acuerdo con la modalidad elegida. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:

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4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Este juego no realiza sorteos los domingos ni los días festivos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse cumpliendo una serie de requisitos establecidos para validar la identidad del ganador y la autenticidad de la apuesta.

Para realizar el cobro es necesario:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, que es el único documento válido para este trámite.

Es importante conservar el tiquete en buen estado y diligenciar correctamente la información solicitada para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.