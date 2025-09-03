Publicidad

Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, martes 2 de septiembre de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 01:00 p. m.

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos dentro de los juegos de chance en Colombia.

Su amplia disponibilidad en ciudades y municipios, a través de puntos de venta autorizados, lo ha convertido en una de las opciones favoritas entre los apostadores que buscan probar su suerte con un juego confiable y legal.

Los premios de este sorteo varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Así se pagan las apuestas por cada peso jugado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 3 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde el año 2025 se incluyó la opción de jugar con la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que aumenta las probabilidades de alcanzar premios más altos al combinarse con otras jugadas.

A qué hora juega El Dorado Tarde

El sorteo de El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realiza este juego.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según la información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre y cuando el ganador cumpla con estos requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, diligenciado en la parte posterior.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, el único documento válido para el cobro.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
