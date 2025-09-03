Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos dentro de los juegos de chance en Colombia.

Su amplia disponibilidad en ciudades y municipios, a través de puntos de venta autorizados, lo ha convertido en una de las opciones favoritas entre los apostadores que buscan probar su suerte con un juego confiable y legal.

Los premios de este sorteo varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Así se pagan las apuestas por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 3 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025 se incluyó la opción de jugar con la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que aumenta las probabilidades de alcanzar premios más altos al combinarse con otras jugadas.



A qué hora juega El Dorado Tarde

El sorteo de El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realiza este juego.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según la información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos de atención, siempre y cuando el ganador cumpla con estos requisitos:

