Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de mayor reconocimiento en Colombia gracias a su cobertura nacional y a su atractivo plan de premios. Cada tarde, miles de jugadores permanecen atentos a los resultados oficiales para conocer si la combinación elegida fue la ganadora.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 11 de julio de 2026

El resultado oficial del chance Dorado Tarde, sorteo con sede en Bogotá y cobertura nacional, para este sábado 11 de julio de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Una vez termina la jornada, los resultados oficiales son publicados en plataformas autorizadas y puntos de venta habilitados.

Es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos no se realiza sorteo.

Plan de premios del Dorado Tarde

Este chance cuenta con un esquema de pagos que premia tanto a quienes aciertan el número completo como a los jugadores que logran coincidencias parciales, según la modalidad elegida.

Por cada peso apostado, los premios son:



4 cifras directas : paga 4.500 veces lo apostado.

: paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este sistema brinda distintas oportunidades para obtener premios en cada sorteo.



Requisitos para reclamar un premio

Los jugadores que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Asimismo, se recomienda revisar el estado del tiquete antes de iniciar cualquier trámite, ya que las alteraciones, tachones o enmendaduras podrían afectar la validación del premio.

Gracias a sus sorteos frecuentes, cobertura nacional y un plan de pagos que contempla diferentes modalidades de apuesta, el Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.