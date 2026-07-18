Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El chance Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos con mayor reconocimiento en Colombia debido a su cobertura nacional y a la variedad de premios que ofrece en cada jornada. Todos los días, miles de jugadores esperan la publicación de los resultados oficiales para comprobar si la combinación elegida coincidió con la del sorteo.

Su sistema de apuestas y el atractivo plan de pagos han permitido que este juego conserve un lugar destacado entre las opciones preferidas por los aficionados al chance.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 18 de julio de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 18 de julio de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La organización recomienda revisar las cifras únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación del premio.

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

Publicidad

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Una vez concluye la extracción, los resultados oficiales son publicados en plataformas autorizadas y puntos de venta habilitados para su consulta. Cabe recordar que los domingos y días festivos este sorteo no se realiza.

Plan de premios del Dorado Tarde

El plan de premios de este chance recompensa tanto los aciertos completos como algunas coincidencias parciales, dependiendo de la modalidad elegida por el jugador.

Publicidad

Por cada peso apostado, los premios corresponden a:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Este sistema ofrece diferentes alternativas para que los participantes tengan más opciones de obtener un premio.

Requisitos para reclamar un premio

Los jugadores que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentación necesaria



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

También se recomienda verificar que el tiquete no presente tachaduras, enmendaduras o daños, ya que estas condiciones podrían afectar la validación del premio.

Con sorteos frecuentes, cobertura nacional y un esquema de pagos que premia distintas modalidades de apuesta, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.