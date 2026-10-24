Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 24 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de suerte y azar consultados en Colombia, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Sus resultados permiten a los participantes revisar sus apuestas y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Dorado Tarde hoy, 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no hay sorteo. Una vez finaliza la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El pago depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Estos son los premios establecidos por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una última cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

Los jugadores deben revisar la modalidad seleccionada y comparar su tiquete con el resultado oficial para comprobar si obtuvieron un premio.

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Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar los documentos necesarios para validar la apuesta:



El tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Una copia legible del documento de identidad.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

El Dorado Tarde mantiene su presencia en Bogotá y Cundinamarca. Los participantes pueden consultar los resultados oficiales después del sorteo y seguir las indicaciones del operador autorizado para reclamar un eventual premio.