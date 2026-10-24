Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 24 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar con cobertura nacional en Colombia. Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo zodiacal, con el objetivo de acertar la combinación ganadora del sorteo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 24 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y relacionarlo con uno de los signos del zodiaco. El objetivo es acertar ambos elementos en la combinación anunciada en el resultado oficial.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción Todos los signos, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos zodiacales. Tener en cuenta que cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Estas alternativas permiten elegir distintas combinaciones en una misma compra, de acuerdo con las opciones habilitadas para el juego.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Después de la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

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Dónde jugar Super Astro Sol

Los interesados pueden realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. Se recomienda acudir a establecimientos habilitados y conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento permite comprobar la apuesta y adelantar el trámite correspondiente en caso de obtener un premio.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

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El valor de la apuesta debe estar dentro de los límites establecidos para el juego:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo. Es importante conservar el comprobante sin alteraciones para facilitar la validación.

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Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

