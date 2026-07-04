Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos con mayor participación en Colombia. Gracias a su cobertura nacional y a la rapidez con la que se publican los resultados oficiales, miles de apostadores consultan diariamente si su número resultó favorecido.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 4 de julio de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 4 de julio de 2026 es en minutos. La organización recomienda verificar el resultado en los puntos de venta y canales autorizados para confirmar oficialmente cualquier premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Una vez concluye la jornada, los resultados oficiales se publican pocos minutos después en los canales habilitados por el operador.

Es importante tener en cuenta que los domingos y los días festivos no se realiza este sorteo.



Plan de premios del Dorado Tarde

Uno de los aspectos que distingue al Dorado Tarde es que ofrece premios incluso por aciertos parciales. El monto que recibe el ganador depende de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas.

Por cada peso apostado, el plan de premios es el siguiente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo jugado.

paga 400 veces lo jugado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra o uña: paga 5 veces el monto apostado

Requisitos para reclamar un premio

Los jugadores que obtengan un premio, especialmente cuando el valor sea igual o superior a $100.000 pesos colombianos, deberán cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

Para realizar el proceso de cobro es necesario presentar:



Ser mayor de edad.

Tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para validar el pago.

También se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier alteración, tachón o enmendadura podría impedir el cobro del premio.

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Con sorteos frecuentes, un atractivo plan de premios y múltiples modalidades de apuesta, el Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones de chance preferidas por miles de colombianos.