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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy sábado 5 de septiembre de 2026.

Sorteo Dorado Tarde
Sorteo Dorado Tarde
Foto: Dorado Tarde - ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El Dorado Tarde es uno de los chances consultados en Colombia, con especial presencia en Bogotá y Cundinamarca. Los jugadores pueden escoger diferentes modalidades de apuesta y consultar el resultado después de cada sorteo.

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Resultado del Dorado Tarde hoy, 5 de septiembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el 2581 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 2581
  • Dos últimas cifras: 81
  • Tres últimas cifras: 581
  • La quinta: 5
    Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. No se efectúa sorteo los domingos ni en días festivos. Los resultados son publicados poco después a través de los canales autorizados y puntos de venta.

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Plan de premios del Dorado Tarde

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El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Por cada peso jugado, las modalidades ofrecen los siguientes pagos:

  • 4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.
  • 1 última cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos para la validación y pago:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buenas condiciones.
  • Entregar una copia legible de la cédula.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio.

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