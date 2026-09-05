Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Chance Paisita Noche es uno de los sorteos más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus distintas modalidades de apuesta permiten participar con diferentes combinaciones, mientras que la quinta balota añade una alternativa adicional para los jugadores.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los resultados pueden consultarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.



¿A qué hora se juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para acceder al premio mayor, se debe acertar el número completo y conservar el mismo orden anunciado oficialmente.

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Modalidades de apuesta en Paisita Noche

El juego cuenta con varias opciones para que los participantes seleccionen la modalidad que prefieran.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y mantienen el mismo orden.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y mantienen el mismo orden. Combinado de tres cifras

Premia al acertar las tres cifras finales, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia al acertar las tres cifras finales, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Quinta balota: una opción adicional del Paisita Noche

La quinta balota fue incorporada al juego durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña el resultado principal y puede generar posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.

Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades disponibles para los jugadores del Paisita Noche.

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Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación solicitada por el operador.

Para reclamar cualquier premio se requiere:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante la quinta balota, el Paisita Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.