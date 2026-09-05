Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de chance de cobertura nacional en Colombia que combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco. Sus resultados son consultados después de cada sorteo por los participantes.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en el Super Astro Sol, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la opción de seleccionar “Todos los signos”. En un mismo tiquete se pueden realizar hasta cuatro jugadas.



Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación anunciada en el resultado oficial del sorteo.

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Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos. Cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Esta dinámica permite crear distintas combinaciones dentro de un mismo tiquete y elegir la alternativa que mejor se ajuste a la apuesta del participante.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados son publicados pocos minutos después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

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Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor de la apuesta depende de la cantidad que decida jugar cada participante.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio

Para solicitar el pago de un premio, se debe presentar la documentación requerida y conservar el tiquete en buenas condiciones.



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez completada la validación correspondiente.

El Super Astro Sol cuenta con cobertura nacional y ofrece diferentes posibilidades de apuesta al combinar las cuatro cifras seleccionadas con los signos zodiacales.