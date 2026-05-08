Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más jugados en Colombia, gracias a su amplia cobertura en el territorio nacional y a la facilidad con la que los apostadores pueden consultar los resultados oficiales tras cada jornada.



Resultado del Dorado Tarde hoy, viernes 8 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 8 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.

Los domingos y festivos no se realiza sorteo.



Plan de premios del Dorado Tarde

Uno de los mayores atractivos de este juego es su sistema de pagos, ya que permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales. El valor del premio depende de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas.

Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés de miles de jugadores en cada sorteo.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por Paga Todo:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso

También se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia podría afectar el pago del premio.



Gracias a su cobertura nacional, horarios definidos y atractivo sistema de pagos, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las modalidades de chance más consultadas en Colombia.