Extra de Colombia, resultados del último sorteo de este sábado 30 de mayo de 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia realizó su edición en la noche de hoy sábado, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el número ganador fue el en minutos.

Este sorteo se realiza los sábados y juegan en alianza con varias loterías como la de Medellín, Risaralda, Meta y otras.



Resultados completos y secos del Extra de Colombia

El plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia 0017 incluyó, además del premio mayor y el extramillonario, una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías, que abarcan diferentes montos.

A estos se suman incentivos adicionales como bonos de casa, carro, viaje y moto, lo que amplía significativamente las opciones de ganar. A continuación, se presenta el consolidado completo de resultados en una sola tabla para facilitar su consulta. Esta es la imagen con los resultados completos.



¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

Si ganas un premio de menor cuantía, debes presentar el billete original en buen estado en tu distribuidor de confianza o en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 903.



Para premios superiores a $4.999.999 , debes anexar una fotocopia de tu cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica.

, debes anexar una fotocopia de tu cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica. Para premios superiores a $9.999.999 , el pago se realiza únicamente en las oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia. Allí se te informará detalladamente el proceso de pago de tu premio.

, el pago se realiza únicamente en las oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia. Allí se te informará detalladamente el proceso de pago de tu premio. En el caso de premios promocionales, se paga el premio ganado teniendo en cuenta el reglamento vigente, disponible en la parte trasera de tu billete o en nuestra página web.

Si el premio con lanzamiento se gana en Bogotá, puedes hacerlo efectivo directamente en la Calle 72 #10-07 Oficina 903. Si está en otra ciudad, puede enviar el desprendible del billete junto con una fotocopia de su cédula y el formato de pago de premios a través de mensajería de tu preferencia o mediante la agencia distribuidora, donde se te explicará el proceso para el pago.

Los recambios de premios se realizan directamente con tu distribuidor o vendedor de confianza.