En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
JEP
ICE
Johan Sebastián Durán
Abelardo De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Extramillonario de la Lotería de Boyacá: resultados del sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

Extramillonario de la Lotería de Boyacá: resultados del sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

¿Ganó el Premio Mayor de 20.000 millones de pesos? Consulte AQUÍ los números ganadores y todos los secos de la Lotería de Boyacá de hoy, miércoles 15 de julio de 2026.

Lotería de Boyacá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Este miércoles, 15 de julio, se lleva a cabo el esperado sorteo del extramillonario la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 20.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

Si compró su billete o fracción, en este artículo podrá seguir la cobertura en tiempo real con los resultados oficiales tan pronto empiece el juego en la ciudad de Tunja.

Premios secos del Extramillonario de la Lotería de Boyacá

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $20.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Boyacá

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad