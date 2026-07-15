Extramillonario de la Lotería de Boyacá: resultados del sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

Este miércoles, 15 de julio, se lleva a cabo el esperado sorteo del extramillonario la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 20.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

Si compró su billete o fracción, en este artículo podrá seguir la cobertura en tiempo real con los resultados oficiales tan pronto empiece el juego en la ciudad de Tunja.

Premios secos del Extramillonario de la Lotería de Boyacá

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $20.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche: