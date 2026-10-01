Hay un nuevo millonario en Bogotá: ganó $3.400 millones con estos números en Revancha

Un jugador de Bogotá se convirtió en el ganador del acumulado de Revancha y obtuvo un premio de $3.400 millones en el sorteo número 2716, realizado este miércoles 30 de septiembre.

El tiquete ganador fue adquirido mediante el canal digital Baloto.com, bajo la modalidad automática. Los números seleccionados fueron 04, 10, 14, 18 y 23, acompañados de la súper balota 07.

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De acuerdo con la información entregada por Baloto, esta es la cuarta ocasión en 2026 en la que Revancha entrega su acumulado y la primera vez durante este año que el premio mayor queda en Bogotá. Además del ganador del acumulado, el sorteo dejó un total de 33.786 ganadores en las diferentes categorías.

Distribución de Premios por Aciertos

5 + SB



Premio Total: $3.400.000.000

$3.400.000.000 Ganadores: 1

1 Premio por Ganador: $3.400.000.000

5



Premio Total: $22.054.450

$22.054.450 Ganadores: 1

1 Premio por Ganador: $22.054.450

4 + SB



Premio Total: $4.420.200

$4.420.200 Ganadores: 6

6 Premio por Ganador: $736.700

4



Premio Total: $4.836.000

$4.836.000 Ganadores: 93

93 Premio por Ganador: $52.000

3 + SB



Premio Total: $4.189.900

$4.189.900 Ganadores: 293

293 Premio por Ganador: $14.300

3



Premio Total: $13.648.500

$13.648.500 Ganadores: 3.033

3.033 Premio por Ganador: $4.500

2 + SB



Premio Total: $10.846.000

$10.846.000 Ganadores: 3.190

3.190 Premio por Ganador: $3.400

0 + SB



Premio Total: $81.507.000

$81.507.000 Ganadores: 27.169

¿Cómo reclamar el premio de Revancha?

El ganador de los $3.400 millones deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los pasos y condiciones establecidos para reclamar el premio, según informó Baloto.

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Revancha puede adquirirse a través de Baloto.com y también en puntos de Su Red y SuperGIROS, además de algunas grandes superficies del país.

Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, hasta el 27 de septiembre de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $425.617 millones en premios, distribuidos entre 12.373.513 ganadores, según las cifras proporcionadas por la compañía.

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En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $268.982 millones al sistema de salud, de acuerdo con la información divulgada por Baloto.