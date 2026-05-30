Lotería Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 30 de mayo de 2026 el sorteo 4626, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones. Como cada semana, miles de colombianos siguieron con expectativa el resultado oficial para conocer si estaban entre los afortunados ganadores. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el número ganador del premio mayor fue el en minutos, convirtiéndose en el resultado más esperado de la jornada.



Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4626 entregó varios premios secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en distintas regiones del país. Por esta razón, la Lotería de Boyacá recomienda revisar detalladamente cada billete para verificar si obtuvo alguno de los premios distribuidos durante el sorteo.

La entidad también publicó la imagen oficial de resultados, donde se encuentran el número ganador del premio mayor, las series favorecidas y el listado completo de premios entregados en esta edición.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Las personas que resulten ganadoras deben comprobar que su billete se encuentre en buen estado antes de iniciar el proceso de reclamación. Posteriormente, podrán acercarse a los puntos autorizados o a las oficinas de la Lotería de Boyacá para realizar los trámites correspondientes.

Asimismo, se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad para conocer los requisitos vigentes, los plazos de cobro y los descuentos tributarios que aplican a cada premio.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Los ganadores del premio mayor o de premios superiores a $10 millones deberán reclamar el dinero directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja, Boyacá.

En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, podrá acudir a oficinas distribuidoras o puntos de venta autorizados, donde recibirá orientación sobre el procedimiento para reclamar su premio.



Por otro lado, quienes obtengan premios inferiores a $10 millones podrán realizar el cobro en puntos autorizados, oficinas distribuidoras o mediante la plataforma oficial de la lotería.

La Lotería de Boyacá se mantiene como una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Sus sorteos semanales ofrecen millonarios acumulados y una amplia variedad de premios secundarios, lo que incrementa las oportunidades de ganar y atrae cada semana a miles de participantes en Colombia.