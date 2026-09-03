Lotería de Bogotá, resultados completos del sorteo hoy jueves 3 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 3 de septiembre de 2026 el sorteo número 2862. El número que se quedó con el premio mayor fue el xxxx, de la serie xxx. Además de este premio, durante la jornada se entregaron diferentes premios secos, con valores que alcanzaron hasta los $1.000 millones.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

El sorteo 2862 de la Lotería de Bogotá repartió premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números y series ganadores:

Cómo verificar si el billete resultó ganador

La Lotería de Bogotá publicó los resultados oficiales del sorteo 2858, incluida la confirmación del premio mayor de $12.000 millones. Los participantes pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo del 30 de julio de 2026.

La recomendación es verificar siempre la información con los resultados oficiales antes de iniciar el proceso de cobro de cualquier premio.

