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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Lotería del Quindío, último sorteo jueves 3 de septiembre de 2026

Resultados Lotería del Quindío, último sorteo jueves 3 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3012 del jueves 3 de septiembre de 2026. Regresa luego de varios meses.

Lotería de Quindío
La Lotería del Quindío es un juego de azar tradicional en Colombia que se juega todos los jueves, excepto cuando es festivo.
Fotomontaje: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo número 3013, llevado a cabo en la noche del jueves 3 de septiembre de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número xxxx de la serie xxx.

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Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar:

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Resultado MiLoto sorteo jueves 3 de septiembre de 2026

Resultados oficiales y verificación

Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería del Quindío y sus transmisiones autorizadas. Este proceso permite validar correctamente tanto el número como la serie del billete.

Cabe recordar que esta lotería realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., lo que mantiene la expectativa de los jugadores semana a semana y consolida su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.

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