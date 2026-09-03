Resultado MiLoto sorteo jueves 3 de septiembre de 2026

Actualizado: 3 de sept, 2026
El sorteo número 600 de MiLoto, jugado este jueves, 3 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.
Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron x - x - x - x - x. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.
¿Cómo jugar MiLoto?
- Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
- Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
- ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
- Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.