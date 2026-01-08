Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 8 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a convertirse en protagonista entre los juegos de azar del país tras la realización de su sorteo número 2827, llevado a cabo la noche del jueves, 8 de enero de 2026.

Esta edición, una de las más esperadas de la semana, mantuvo la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios, que dejó un nuevo ganador del premio mayor y una amplia distribución de premios secos en diferentes regiones de Colombia.

La jornada reafirmó la tradición y el respaldo de este sorteo, que cada semana renueva la ilusión de quienes participan con la expectativa de cambiar su destino con un solo número.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2827

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, correspondiente al premio mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premios secos de la Lotería de Bogotá: resultados oficiales

Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La entidad recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos.



Premios menores (hasta seis salarios mínimos):



Pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.

Premios mayores



Deben gestionarse en la sede principal o en oficinas autorizadas.

Dirección:



Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Como recomendación general, se invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.