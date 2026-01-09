Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 9 de enero de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4817, realizado el viernes 9 de enero de 2026, una edición que despertó gran expectativa entre los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y a la tradición que respalda a este histórico juego de azar. Más allá del impacto económico, el sorteo volvió a resaltar el compromiso permanente de la entidad con el fortalecimiento de la salud pública en Colombia, uno de los pilares que la distinguen a nivel nacional.

En esta jornada, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, consolidándose como uno de los golpes de suerte más destacados del inicio de año y generando amplia atención en distintas regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4817

El número ganador del premio mayor correspondiente al viernes 9 de enero de 2026 fue el 0256 de la serie 264. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, uno de los premios más importantes del panorama lotero nacional.

Premios secos destacados del sorteo

Uno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la propia entidad a través de sus canales oficiales.



La amplia caída de premios confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país, con un plan de premios que continúa renovando la ilusión de miles de colombianos.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4817 pueden verificarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín y en sus plataformas institucionales. Las autoridades recomiendan confirmar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.