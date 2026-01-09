Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 9 de enero de 2026

Publicidad
La Lotería de Santander volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia tras la publicación de los resultados oficiales del sorteo 5052, realizado el viernes 9 de enero de 2026. La jornada estuvo marcada por un premio mayor que generó gran expectativa, con un billete ganador vendido en Bogotá y un despacho oficial hacia Bucaramanga, además de una extensa lista de premios secos que dejó ganadores en distintas regiones del país.
Como es habitual, la entidad recordó a los jugadores la importancia de verificar los números únicamente a través de los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de garantizar transparencia y seguridad en el proceso.
El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.
Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que impidan verificar su autenticidad.
Los ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.
Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en:
De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:
Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:
Estas deducciones deben considerarse al calcular el valor neto que recibirá cada ganador tras el cobro de su premio.