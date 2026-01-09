En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / Mindefensa sobre cumbre criminal convocada por alias 'Iván Mordisco': "Está pidiendo auxilio"

Mindefensa sobre cumbre criminal convocada por alias 'Iván Mordisco': "Está pidiendo auxilio"

Pedro Sánchez afirmó que el cabecilla narcotraficante ha sido golpeado “críticamente” en el último año, que busca protección de otros carteles y que la Fuerza Pública no descansará hasta capturarlo.

