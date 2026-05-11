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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4802 de la Lotería de Cundinamarca, un juego tradicional que se realiza todos los lunes a las 11:15 de la noche.

Logotipo de la Lotería de Cundinamarca sobre fondo blanco.
Lotería de Cundinamarca
Foto: Facebook Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia tras la realización del sorteo 4802, llevado a cabo en la noche del lunes 11 de mayo de 2026. En esta edición, el premio mayor de $10.000 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más importante de la jornada.

Resultados destacados de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, la lotería entregó una amplia bolsa de premios en diferentes categorías, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes. Entre los incentivos más destacados estuvieron la tradicional Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro y la Guaca Secreta, premios que hacen parte de la estructura habitual de este sorteo y que mantienen el interés de los apostadores semana tras semana.

Recomendaciones para reclamar premios

La entidad recomienda a los ganadores revisar cuidadosamente sus billetes y validar cualquier resultado únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar el proceso de reclamación.

¿Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes coincide con un día festivo en Colombia, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados oficiales pueden consultarse mediante las plataformas digitales y transmisiones autorizadas de la lotería.

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