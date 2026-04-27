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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4780 de la Lotería de Cundinamarca, un juego tradicional que se realiza todos los lunes a las 11:15 de la noche.

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Foto: Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores con la realización del sorteo número 4780, llevado a cabo en la noche del lunes 27 de abril de 2026. En esta jornada, el premio mayor de $10.000 millones tuvo como ganador al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la noche.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo también distribuyó premios en distintas categorías, entre los que se destacan:

Además de estos resultados, el plan de premios incluyó incentivos como la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro y otras categorías que hacen parte de la estructura tradicional de esta lotería.
Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes y confirmar cualquier resultado únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar un proceso de reclamación.

¿Cuándo juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo en Colombia, el sorteo se lleva a cabo el martes en el mismo horario. Los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus plataformas digitales y transmisiones autorizadas.

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