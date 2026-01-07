Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy 7 de enero de 2026

La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en el cierre del año, tras la realización de su sorteo número 4937, una edición que se llevó a cabo el miércoles 7 de enero de 2026 y que renovó la ilusión de miles de jugadores en diferentes regiones del país.

Con más de cien años de historia, este tradicional juego de azar continúa consolidándose como un símbolo de confianza y tradición en Colombia. Su constancia, junto con un atractivo plan de premios, la mantiene como una de las loterías más reconocidas y seguidas a nivel nacional. En esta ocasión, el sorteo dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando su impacto social y su vigencia dentro del panorama de los juegos de azar.

Premio Mayor del sorteo 4937

El Premio Mayor de la Lotería de Manizales, correspondiente al sorteo 4937, fue para el número XXXX de la serie XXX, con una bolsa principal de $2.600 millones, convirtiéndose en el premio más destacado de la jornada.



Premios secos del sorteo 4937

Además del premio principal, la Lotería de Manizales entregó una completa estructura de premios secos, ampliando significativamente las oportunidades de ganar para los participantes:



Horario y verificación de resultados

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque estos horarios pueden variar en fechas festivas. La entidad recomienda consultar siempre los resultados a través de los canales oficiales, con el fin de confirmar la información antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Valor del billete y la fracción

Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Cada compra de la Lotería de Manizales no solo representa una oportunidad de ganar, sino que también contribuye directamente al financiamiento de programas de salud en Colombia, reforzando el carácter social de este histórico sorteo.