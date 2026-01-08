En vivo
Trump dice que recibirá a opositora venezolana María Corina Machado "la semana que viene"

El mandatario de Estados Unidos afirmó que está "impaciente por saludarla". Esto, tras el ataque en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

