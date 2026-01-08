En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tragedia por muerte de tres niños y una mujer por impacto de un rayo

Tragedia por muerte de tres niños y una mujer por impacto de un rayo

Las autoridades informaron que otras dos menores que volvían a su casa también fueron alcanzadas por la descarga eléctrica y resultaron heridas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad