Envían a la cárcel a hombre acusado de atacar con arma blanca a su madre de 75 años en Itagüí

Cárcel para hombre acusado de atacar a su madre de 75 años en Itagüí. En víspera de Año Nuevo, el hombre ingresó por la ventana de la habitación de la adulta mayor, la golpeó en el rostro, la lanzó al suelo y, posteriormente, le propinó varias heridas con arma cortopunzante

El final de la época navideña no fue alegre para todos los hogares en el Valle de Aburrá, o al menos para uno ubicado en el barrio Triana del municipio de Itagüí, donde se registró un grave hecho de violencia intrafamiliar que tuvo como protagonista a David Arango Villada, quien fue judicializado.



Sobre el ataque

Según las investigaciones judiciales, los hechos se habrían presentado el 30 de diciembre del recién terminado año, cuando, al parecer, Arango Villada ingresó por la ventana a la habitación de su madre de 75 años de edad y, de manera sorpresiva, la golpeó en el rostro, la lanzó al suelo y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, causándole varias lesiones en el pecho, la espalda y el tórax.

La Fiscalía señaló que, durante la agresión, el hombre habría amenazado de muerte a la víctima y le habría impedido salir de la habitación para buscar ayuda. No obstante, en un descuido del señalado victimario, la mujer logró esconder el arma y salir de la vivienda para pedir auxilio.

La adulta mayor fue atendida en un centro asistencial, donde recibió una incapacidad médico legal de 20 días.



Por los hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, por su presunta responsabilidad en la agresión.

Aunque el hombre no aceptó su responsabilidad por los cargos imputados, por decisión de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.