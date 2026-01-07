Rescataron a una perrita que era golpeada por niños en una casa en Itagüí, Antioquia

En el inicio del 2026 se siguen conociendo casos de maltrato animal en Antioquia. El más reciente hecho se registró en el barrio El Porvenir del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

Hasta allí llegó la Policía Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente de la localidad tras recibir varias denuncias de la comunidad sobre Princesa, una perrita expuesta a diferentes maltratos en una vivienda del sector.

El animal al parecer pasaba amarrado en un balcón a la intemperie y era víctima de constantes agresiones físicas por parte de residentes del lugar, inclusive de niños como quedó evidenciado en varios videos ciudadanos.

Andrés Bedoya, secretario de Medio Ambiente de Itagüí, destacó que hasta el lugar llegaron para requerir a la perrita e iniciar las respectivas valoraciones médicas que aunque arrojaron en general un parte positivo en su estado de salud, sí registraba algunos comportamientos nerviosos producto de las conductas a las que era sometida.



"Se está entregando todos los cuidados médicos, veterinarios y albergue para garantizar su vida e integridad. Es un llamado también a la comunidad para que siga denunciando, pero también para que cuidemos a nuestras especies, seres sintientes, no los maltratemos, porque estos además generan multas y hasta penas de prisión", indicó.

Este hecho se conoce luego de que en el municipio de Amagá un hombre de 51 años fuera capturado por haber decapitado un perro en el corregimiento Minas argumentando que “era El Diablo”.

Al tiempo que avanzan el proceso de judicialización del responsable, expertos evalúan su condiciones mentales para determinar con mayor precisión las circunstancias y razones que desencadenaron la brutal agresión.