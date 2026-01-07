En vivo
Rescataron a una perrita que era golpeada por niños en una casa en Itagüí, Antioquia

Rescataron a una perrita que era golpeada por niños en una casa en Itagüí, Antioquia

Denuncias de vecinos del sector alertaron a la Policía de la situación, por lo que llegaron hasta el lugar para extraer a la canina.

