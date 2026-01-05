En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gigantesco globo de mecha cayó en una unidad residencial de Itagüí y por poco provoca una tragedia

Gigantesco globo de mecha cayó en una unidad residencial de Itagüí y por poco provoca una tragedia

Cayó sobre el techo de un salón social y ocasionó daños estructurales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad