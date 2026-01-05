Gigantesco globo de mecha cayó en una unidad residencial de Itagüí y por poco provoca una tragedia

A pesar de que muchos esperaban que, con el fin de diciembre se acabaran los incendios provocados por globos de mecha, un nuevo hecho se registró en Itagüí, Antioquia. Un gigantesco globo cayó sobre el techo de un salón social y ocasionó daños estructurales.

Aunque la temporada decembrina ya acabó y se esperaba que la pólvora dejara de ser un dolor de cabeza para las autoridades en Antioquia, aún hay estragos que provocan elementos con pirotecnia como, por ejemplo, el gigantesco globo de mecha que cayó sobre un salón social en el municipio de Itagüí y estuvo a punto de generar una tragedia.

En videos que se han hecho virales en redes sociales se ve como el globo de mecha salió sin contratiempos en el sur del Valle de Aburrá, pero pocos minutos después se ve como, al parecer, hubo algún inconveniente y el elemento empezó a precipitarse a tierra ante la mirada preocupada de decenas de personas.

Lo que se especula es que las difíciles condiciones climáticas generaron que el globo de mecha se desinflara y terminó cayendo sobre el techo de un lugar de reuniones en el municipio de Itagüí. Sin embargo, lo que evitó una tragedia mayor es que todo ocurrió a plena luz del día, por lo que se atendió rápidamente el incendio.



Fueron los mismos habitantes de la zona donde cayó el globo de mecha los que ayudaron con baldes de agua y otros elementos a tratar de mitigar el fuego, mientras llegaban los organismos de socorro que pudieron evitar que la conflagración se expandiera.

#Video A pesar de que muchos esperaban que con el fin de diciembre se acabaran los incendios provocados por globos de mecha, un nuevo hecho se reportó en @AlcaldiaItagui, Antioquia. Un gigantesco globo cayó sobre el techo de un salón social y ocasionó daños. #MañanasBlu pic.twitter.com/vzZLqY7hCD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 5, 2026

“Fue un lote gigantesco, era como de 70 o 60 pliegos y una canasta grandota. Y había pólvora que todavía no explotaba y explotó acá. Corrí a ayudar a colaborar con eso”, relató Johan Aguirre, habitante del sector.

El reporte de las autoridades locales deja en evidencia que afortunadamente no hubo personas lesionadas y que los daños materiales no fueron significativos si se tiene en cuenta la magnitud del globo de mecha que, eventualmente, pudo causar un incendio que consumiera el inmuebles y otras infraestructuras a su alrededor.