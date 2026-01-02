En vivo
Barrancabermeja en alerta por reducción de nivel del río Magdalena y riesgo de incendios

Barrancabermeja en alerta por reducción de nivel del río Magdalena y riesgo de incendios

Las autoridades mantienen el monitoreo del nivel del río magdalena con el fin de que no afecte la navegabilidad de las embarcaciones.

