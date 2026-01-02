Barrancabermeja en alerta por reducción de nivel del río Magdalena y riesgo de incendios

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja lanzó una alerta preventiva ante la disminución de las lluvias en la región, situación que ya empieza a reflejarse en el descenso del nivel del río Magdalena y en un mayor riesgo de incendios por las altas temperaturas.

De acuerdo con Ramón Padilla, funcionario de la entidad, el país ya superó la segunda temporada de lluvias y actualmente atraviesa un período de temporada seca, lo que incrementa la probabilidad de incendios forestales y estructurales.

“Estamos entrando en una temporada seca que exige mayor responsabilidad de todos para prevenir incendios y proteger la vida”, señaló el funcionario.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para extremar las medidas de prevención, entre ellas evitar la quema de basura, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas verdes, abstenerse de realizar quemas controladas, las cuales están prohibidas, y no dejar fogones encendidos durante paseos de olla o actividades recreativas a orillas del río.



En cuanto al comportamiento del río Magdalena, la Dirección de Gestión del Riesgo informó que el nivel del afluente presenta un descenso paulatino y actualmente se encuentra en alerta blanca. Por ello, se recomendó a las comunidades ribereñas mantenerse atentas, ya que podrían registrarse crecientes súbitas que generen emergencias en las orillas del río.

La Alcaldía Distrital recordó que las emergencias pueden ser reportadas las 24 horas a la línea de la Dirección de Gestión del Riesgo: 324 380 8821, e insistió en que la prevención y el autocuidado son claves para evitar situaciones de riesgo durante la temporada seca.