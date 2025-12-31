Dos incendios forestales en Bello y Copacabana; autoridades investigan las causas

Publicidad
La comunidad del Norte del Valle de Aburrá se levantó con dos incendios de grandes magnitudes que son atendidos por los Bomberos en los municipios de Bello y Copacabana. En ambos casos, las autoridades investigan si las conflagraciones se generaron, debido a globos de mecha u otros elementos pirotécnicos.
#Video El Valle de Aburrá se despertó con dos gigantescos incendios forestales en los municipios de @AlcaldiadeBello y @Alcaldiacopa. Una de las conflagraciones es en el Cerro Quitasol en donde las autoridades tratan de evitar que el fuego se expanda. #MañanasBlu pic.twitter.com/dFVeZpBj9f— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 31, 2025
La primera situación se reportó en el Cerro Quitasol de Bello, en donde un incendio forestal es monitoreado a través de una cámara térmica y con el apoyo del personal técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres en articulación con el Cuerpo de Bomberos.
En esta zona del Valle de Aburrá son frecuentes las conflagraciones, debido a la abundante capa vegetal, no obstante, desde ya las autoridades en Bello se encuentran tratando de mitigar el fuego a la vez que avanzan las investigaciones para poder determinar cómo inició el incendio, pues no se descarta que haya sido por un globo de mecha o una quema realizada por personas inescrupulosas.
Por su parte, en el municipio de Copacabana, las autoridades atienden un incendio que se reportó muy cerca a una unidad residencial y que ha provocado una espesa columna de humo que ha puesto en alerta a la comunidad que vive en el sector y que ha decidido salir voluntariamente del lugar para evitar graves consecuencias.
Por ahora, la Alcaldía de Copacabana y el Cuerpo de Bomberos Municipal se encuentran atendiendo la emergencia, mientras que hacen las pesquisas correspondientes para poder determinar cómo ocurrió la conflagración que, de momento, no deja personas afectadas.