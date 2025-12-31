En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos incendios forestales en Bello y Copacabana; autoridades investigan las causas

Dos incendios forestales en Bello y Copacabana; autoridades investigan las causas

Una de las conflagraciones es en el Cerro Quitasol, en donde las autoridades tratan de evitar que el fuego se expanda en la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad