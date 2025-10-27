Colombia no se queda atrás: tenemos nuevo crucero de lujo que navegará el Río Magdalena

La cuenta regresiva ha comenzado para un nuevo hito en el turismo fluvial colombiano. Durante la primera semana del mes de noviembre la embarcación AmaMelodía zarpará desde el puerto de Cartagena de Indias, Bolívar, con una ruta que cubre el 80% de este departamento, marcando el inicio de una nueva etapa en la navegación de lujo por el río Magdalena, el principal afluente del país.

Con capacidad para 64 pasajeros, la AmaMelodía ofrecerá recorridos de siete días y ocho noches, explorando algunos de los destinos más emblemáticos y culturalmente ricos del Caribe colombiano. La ruta contempla paradas en municipios como Mompox, Magangué, El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y San Basilio de Palenque, este último accesible por tierra desde Gambote. Todo ello sin perder de vista el punto de partida y llegada: Cartagena, joya colonial y símbolo de hospitalidad internacional.



Una apuesta estratégica por el turismo fluvial

Este nuevo proyecto, impulsado por la reconocida línea de cruceros fluviales AmaWaterways, forma parte de un ambicioso plan liderado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien ha convertido al departamento en el eje central del turismo fluvial de lujo en Colombia. Según Arana, Bolívar concentra cerca del 80% del recorrido fluvial de estas embarcaciones, lo que fortalece su posición como referente en esta creciente industria.

“El éxito de la AmaMagdalena fue solo el comienzo. Con AmaMelodía, reafirmamos el compromiso de convertir nuestros ríos en rutas de turismo sostenible, conectando el mundo con la riqueza cultural, histórica y natural de nuestros municipios”, declaró el gobernador.

Además del impacto turístico, el proyecto también tiene un claro enfoque en la reactivación económica y generación de empleo local, al dinamizar sectores como transporte, alimentación, guianza y servicios turísticos en comunidades tradicionalmente apartadas del radar internacional.



El auge del turismo por el Magdalena no se detiene con AmaWaterways. En los próximos meses, la reconocida operadora Metropolitan Touring, especializada en turismo de lujo en América Latina, se incorporará al ecosistema fluvial colombiano con una nueva embarcación en construcción en los Países Bajos. Esta entrada fortalecerá aún más la oferta de cruceros en la región, diversificando rutas y elevando el estándar de experiencias para los viajeros internacionales.

La llegada de estas compañías ha traído consigo una ola de inversiones en infraestructura, conectividad y servicios turísticos en las poblaciones ribereñas. Municipios como El Banco o Santa Bárbara de Pinto, hasta hace poco ausentes en las guías de turismo global, hoy se preparan para recibir visitantes de alto nivel que buscan experiencias auténticas y exclusivas.

Cartagena, puerta de entrada al Caribe interior

La elección de Cartagena como punto de partida para estas travesías no es casual. La ciudad amurallada, Patrimonio de la Humanidad, es el portal ideal hacia el río Magdalena, combinando conectividad aérea internacional, historia vibrante y un perfil turístico consolidado.

Con el inminente zarpe de AmaMelodía, Bolívar reafirma su papel como líder nacional del turismo fluvial, y Colombia da un paso más para posicionarse como un destino de navegación de lujo en América Latina, donde los ríos no solo conectan territorios, sino también culturas, historias y oportunidades.