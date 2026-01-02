Reportan más de 300 quemados con pólvora en el Caribe tras celebraciones de Navidad y Fin de Año

Las fiestas decembrinas y la llegada del nuevo año se vieron empañadas por el aumento en los casos de quemados con pólvora en el Caribe, siendo que en el lapso que comprende del 1 de diciembre al 1 de enero del presente año, esta región sumó 313 lesionados por la manipulación de elementos pirotécnicos, lo que representa 44 casos más que los registrados en 2024.

El Atlántico es el departamento que acumula la mayor cantidad de quemados en la costa norte colombiana con 98 casos, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, de los cuales 42 tuvieron lugar en Barranquilla y 56 en los municipios, reflejando un aumento del 40% en comparación con el año inmediatamente anterior.

La peligrosa combinación de la manipulación de pólvora y el consumo excesivo de alcohol marcó la tendencia en este departamento, teniendo en cuenta que 39 de las personas quemadas con pólvora se encontraban bajo efectos del alcohol cuando sufrieron sus lesiones. Allí también hay casos de lesiones accidentales por el uso de personas desconocidas.

A esto se suma que 28 de las víctimas son menores de edad, por lo que la secretaria de Salud encargada del Atlántico, Leonor Pérez Blanco, reiteró el llamado a las familias a cuidar a los pequeños.



“Queremos hacer un llamado desde la Secretaría de Salud del Departamento y la gobernación del Atlántico a las familias para que eviten la manipulación de la pólvora y de esta manera disminuir las personas lesionadas por las mismas”, dijo a través de medios oficiales.

Asimismo, la secretaria (e) subrayó la importancia del autocuidado en la población adulta, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos registrados están asociados al consumo de alcohol. “Mezclar bebidas alcohólicas con la manipulación de pólvora multiplica el riesgo de accidentes. La gran mayoría de los adultos lesionados estaban bajo los efectos del alcohol y hoy reciben atención médica. El llamado es claro: no manipular pólvora y celebrar de manera responsable”, indicó.

Por otro lado, en el departamento de Córdoba se registran 58 quemados con pólvora esta temporada, le siguen Bolívar, con 43 casos; Magdalena, con 40; Cesar, con 38; Sucre, con 20, y La Guajira, con 16 lesionados.