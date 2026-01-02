En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Reportan más de 300 quemados con pólvora en el Caribe tras celebraciones de Navidad y Fin de Año

Reportan más de 300 quemados con pólvora en el Caribe tras celebraciones de Navidad y Fin de Año

Atlántico es el departamento que acumula la mayor cantidad de quemados en la costa norte colombiana con 98 casos.

Polvora en Barranquilla.png
Uso de pólvora en Barranquilla justo en la celebración de año nuevo.
Foto: Jeison Blanco
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad