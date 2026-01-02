En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Durante el fin de año 16 personas se quemaron con pólvora en Santander; llegó a 53 casos

Durante el fin de año 16 personas se quemaron con pólvora en Santander; llegó a 53 casos

El departamento había logrado reducir el número de personas lesionadas, pero los nuevos reportes hacen que se supere la cifra del año inmediatamente anterior cuando se registraron 51 casos.

