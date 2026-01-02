En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antioquia lidera el número de quemados de Colombia con 182 casos: 35 en Año Viejo

Antioquia lidera el número de quemados de Colombia con 182 casos: 35 en Año Viejo

El departamento supera en más de 40 casos los números reportados hace un año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad