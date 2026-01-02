Cerca de 60 horas cumple activo incendio forestal en Cerro Quitasol de Bello, Antioquia

Un gigantesco incendio cumple cerca de 60 horas activo en el Cerro Quitasol del municipio de Bello. Los fuertes vientos han imposibilitado la extinción del fuego que habría comenzado por una fogata que no fue apagada de manera correcta.

Las autoridades en el municipio de Bello no han podido apagar por completo el incendio forestal que se empezó a propagar en lo más alto del Cerro Quitasol desde el pasado 30 de diciembre y que ahora, cerca de varias horas después, espera ser completamente apagado con la ayuda aérea.

Aunque en esta zona del Norte del Valle de Aburrá han trabajado más de 40 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, las difíciles condiciones climáticas y el intenso calor han imposibilitado controlar el fuego en su totalidad. El último reporte indica que, a pesar de los intensos trabajos, en el lugar aún faltan varias horas para acabar con la conflagración.

El cabo Giovanni Galvis, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bello, reconoció que en las primeras horas de este viernes se harán trabajos específicos con ayuda aérea para tratar de controlar en un 100 % el incendio forestal que ya deja afectadas varias hectáreas en el Cerro Quitasol.



“Vamos a seguir trabajando con toda nuestra capacidad operativa. Tendremos el acompañamiento de la Fuerza Aérea. De igual manera, la presencia de otras instituciones y de otros cuerpos de bomberos para poder responder de la mejor manera a esta emergencia lo más pronto posible”, dijo.

Mencionan desde Bello que a pesar de los intentos, en las últimas horas algunos focos se reactivaron, por lo que el SIATA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra apoyando las labores de extinción con drones que monitorean los focos del incendio que se ve a leguas desde la mayoría de la subregión antioqueña.

Finalmente, y aunque la causa del incendio se determinará m después de una investigación que realiza el Cuerpo de Bomberos de Bello, las autoridades habrían encontrado una fogata en la zona que podría ser la causante de la conflagración.