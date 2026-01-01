Revelan la hipótesis del origen del incendio en bar en Año Nuevo que dejó 40 muertos

Una tragedia sacudió a Suiza durante la celebración de Año Nuevo. Al menos 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas tras un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este 1 de enero en un bar de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, según confirmaron las autoridades.

El siniestro ocurrió hacia la 1:00 de la mañana en el bar Le Constellation, un establecimiento muy concurrido por jóvenes locales y turistas. En el momento del incendio, cerca de 200 personas participaban en una fiesta para recibir el nuevo año. Las primeras investigaciones indican que el fuego se habría iniciado en el subsuelo del edificio y que su rápida propagación provocó escenas de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con versiones preliminares divulgadas por medios locales y franceses, entre ellos BFMTV, la principal hipótesis apunta al uso de una bengala introducida en una botella, lo que habría generado una explosión y la expansión inmediata de las llamas dentro del local.

Incendio en bar en Suiza Foto: redes sociales

La Policía Cantonal de Valais informó que una gran parte de los heridos se encuentra en estado crítico, con quemaduras graves y extensas. Debido a la magnitud de la emergencia, varios de los pacientes más delicados serán trasladados a hospitales especializados en Alemania, Francia e Italia, países que ofrecieron apoyo al Gobierno suizo para atender a las víctimas.



Durante una rueda de prensa, el comandante de la policía, Frédéric Gisler, explicó que hacia las 5:00 de la mañana todos los heridos ya habían sido evacuados y recibían atención médica. Además, señaló que algunas de las víctimas fatales no han podido ser identificadas de inmediato debido a la gravedad de las quemaduras.

Por su parte, Mathias Reynard, consejero de Estado responsable del área de salud, indicó que se activó el plan de emergencia en el Hospital de Valais. “Las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos están completamente ocupados”, afirmó.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Según se conoció, los propietarios del establecimiento son un hombre de 49 años y una mujer de 40, residentes en la región y administradores de al menos otros dos locales en la zona. La mujer se encontraba dentro del bar al momento del incendio y sufrió quemaduras en uno de sus brazos, mientras que su pareja estaba en otro de los negocios y resultó ilesa.