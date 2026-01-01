En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Revelan la hipótesis del origen del incendio en bar en Año Nuevo que dejó 40 muertos

Revelan la hipótesis del origen del incendio en bar en Año Nuevo que dejó 40 muertos

El siniestro ocurrió hacia la 1:00 de la mañana en el bar Le Constellation, un establecimiento muy concurrido por jóvenes locales y turistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad