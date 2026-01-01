En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Revelan detalles de incendio en bar en celebración de Año Nuevo: 40 muertos

Revelan detalles de incendio en bar en celebración de Año Nuevo: 40 muertos

La Policía precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico,.

Incendio en plena celebración de Año Nuevo dejó decenas de fallecidos
Foto: captura video
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

