En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desde el 1 de enero habrá nuevas tarifas de transporte público en Bello y Envigado

Desde el 1 de enero habrá nuevas tarifas de transporte público en Bello y Envigado

En el caso de Bello las rutas municipales de vehículos tipo buses o busetas tendrán un alza de 200 pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad