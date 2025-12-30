Desde el 1 de enero habrá nuevas tarifas de transporte público en Bello y Envigado

Los habitantes del Valle de Aburrá no solo están pendientes del aumento del salario mínimo para el 2026, sino que también les llegó la noticia del incremento que habrá en los precios del transporte público en municipios como Bello o Envigado en donde comenzará a regir la nueva tarifa desde este 1 de enero.

En el caso de Bello las rutas municipales de vehículos tipo buses o busetas tendrán un alza de 200 pesos, con lo que el precio quedará en los 2.900 pesos, mientras que el pasaje en la ruta Bello - Paris - Bello también subió 200 pesos y el nuevo valor es de 3.300 pesos.

El secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya, indicó que los precios como el del trayecto Bello - San Félix fueron fijados luego de estudios minuciosos para que los pasajeros puedan tener un transporte con precios viables.

"Luego de un análisis de la canasta de costos y las condiciones operativas de las rutas de transporte público colectivo en nuestra jurisdicción, se definió una alza diferenciada para los diferentes trayectos, que hagan viable la operación de todas las empresas de transporte y que no afecte de forma desmedida a los usuarios de nuestra ciudad", destacó Montoya.



Por su parte, la Alcaldía de Envigado indicó que las nuevas tarifas del servicio público son para las rutas urbanas alimentadoras de 3.600 pesos para buses, busetas y microbuses. Además, también se establecieron precios especiales para las rutas a las veredas.

El trayecto Las Palmas - Perico - Pantanillo valdrá 5.300 pesos, la ruta a La Catedral tendrá un valor de 4.600 pesos y hacia el sector Arenales costará 4.000 pesos, en actualizaciones que según las autoridades locales buscan continuidad del servicio de transporte a todo el municipio.