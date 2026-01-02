En vivo
Celebración de Año Nuevo deja 13 quemados con pólvora en el Huila

Celebración de Año Nuevo deja 13 quemados con pólvora en el Huila

De acuerdo con las autoridades de salud desde el 01 de diciembre y hasta la fecha van 41 lesionados.

