En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asonada en Pitalito, Huila: una persona murió y un policía resultó herido

Asonada en Pitalito, Huila: una persona murió y un policía resultó herido

En el procedimiento policial una persona fue capturada, al parecer, involucrada en un hecho de violencia intrafamiliar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad