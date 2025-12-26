Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivos

Un atentado fue frustrado de manera oportuna en el casco urbano de Facatativá, Cundinamarca, tras el hallazgo de un depósito ilegal con explosivos que estaba siendo utilizado para ocultar el material que iba a ser usado para esta acción terrorista en este municipio del occidente de la Sabana de Bogotá.

Según el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, el material explosivo se encontró gracias a un operativo de soldados del Ejército, adscritas a la Quinta División, y a las permanentes labores de inteligencia desplegadas en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Cartagenita, donde los soldados ubicaron el escondite donde estaban ocultos 15 kilogramos de explosivos tipo ANFO, además de una batería, 20 metros de cable dúplex y más de 100 envases elaborados en PVC, elementos utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Foto: Suministrada

De acuerdo con las autoridades, el material hallado representaba un alto riesgo para la población civil, teniendo en cuenta que se encontraba almacenado en una zona urbana, lo que habría causado graves afectaciones en caso de ser activado.



El explosivo y los demás elementos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer a qué estructura criminal pertenecía el depósito y cuál era el objetivo específico del atentado.