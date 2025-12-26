En vivo
Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivos

El material explosivo estaba oculto en el barrio Cartagenita y sería usado para acciones criminales. La operación fue adelantada por tropas del Ejército y labores de inteligencia.

