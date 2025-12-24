En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Revelan la identidad de las 4 personas halladas sin vida al interior de su vivienda en Facatativá

Revelan la identidad de las 4 personas halladas sin vida al interior de su vivienda en Facatativá

Las víctimas al parecer se encontraban compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas antes de quedarse dormidas en una vivienda en Facatativá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad