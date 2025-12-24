Revelan la identidad de las 4 personas halladas sin vida al interior de su vivienda en Facatativá

Cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron hallados sin vida en una vivienda del barrio Cartagenita, en el municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, en un hecho ocurrido la noche del martes 23 de diciembre de 2025.

El descubrimiento fue realizado por familiares, quienes ingresaron al inmueble tras no tener contacto con las víctimas desde el domingo. Al interior de la casa se percibía un fuerte olor a gas, situación que fue reportada de inmediato a las autoridades y organismos de emergencia.

Gas natural Foto: FXImage

De acuerdo con las primeras indagaciones y lo informado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, la causa preliminar de la muerte sería la inhalación de gas. Las víctimas al parecer se encontraban compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas antes de quedarse dormidas.

Los tres hombres fueron identificados como Braider López Méndez, de 23 años, Anderson Moisés Bermejo, de 26 años, y Maikel Martínez Osorio.



La hipótesis principal indica que una estufa quedó encendida, y tras quemarse por completo el contenido de unas ollas halladas calcinadas, la llama se apagó, permitiendo la acumulación de gas en el interior del inmueble.

La inspección realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía no evidenció signos de violencia ni alteraciones en la vivienda, lo que refuerza la tesis de un accidente doméstico. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantan los exámenes forenses para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar las instalaciones de gas y extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente durante la temporada de fin de año.