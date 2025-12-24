En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Desmantelan vehículos con explosivos de disidencias para atentados en Cauca: Buenos Aires en la mira

Desmantelan vehículos con explosivos de disidencias para atentados en Cauca: Buenos Aires en la mira

Cuatro vehículos bomba y más de 1.500 kilos de explosivos fueron neutralizados en una operación que evitó ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Desmantelan vehículos con explosivos de disidencias para atentados en Cauca: Buenos Aires en la mira
Desmantelan vehículos con explosivos de disidencias para atentados en Cauca: Buenos Aires en la mira
Foto: captura de pantalla
Por: Felipe García
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad