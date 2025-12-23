Entró en operación nueva maquinaria amarilla entregada por la UNGRD para el Huila

A través del convenio 9677 suscrito por 20.000 millones de pesos entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Gobernación del Huila, entró en operación el nuevo kit de maquinaria amarilla para atender las emergencias ocasionadas por el invierno que se presentaron en el transcurso del año 2025.

La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Huila, Isabel Hernández, confirmó en Blu Radio que la maquinaria recibida por el gobierno departamental inicia con la recuperación de vías secundarias y rurales afectadas por deslizamientos de tierra, entre otras necesidades de las comunidades campesinas.

“En esta oportunidad se entregaron cinco vibrocompactadoras, tres retroexcavadoras, una motoniveladora, dos retroexcavadoras de llantas y dos volquetas, con esta nueva entrega se suma tres kits más que hicieron gobiernos anteriores para el departamento. Estas nuevas máquinas y demás equipamiento van a fortalecer la capacidad de reacción ante cualquier emergencia, también se va a realizar mantenimiento preventivo y recuperación de vías rurales que se encuentran obstruidas por las temporadas de lluvias”, explicó Isabel de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.

Por su parte, Sebastián Azuero, asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el Huila, afirmó que la adquisición de esta maquinaria amarilla se realizó a través del aplicativo ‘Colombia compra Eficiente’ con el fin de garantizar la calidad de las máquinas para que tengan uso por largo tiempo.



“En esta administración le hemos entregado al Huila un total de 32.800 millones de pesos en proyectos y maquinaria amarilla como esta que estamos entregando. Se fortalece, además, el banco de maquinaria amarilla del departamento, la cual permanece a disposición de los municipios para la atención de la gestión del riesgo” dijo.

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Gestión de Riesgo, durante el año 2025 las dos temporadas de lluvias en el Huila dejaron alrededor de 620 familias damnificadas, vías rurales obstruidas, puentes averiados, acueductos regionales destruidos, cerca de 90 viviendas afectadas y cuatro personas fallecidas, entre otras emergencias que en su momento fueron atendidas por el gobierno departamental y las alcaldías municipales.