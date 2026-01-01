En vivo
Santanderes  / Policía en Bucaramanga incautó 300 kilogramos de pólvora durante diciembre

Policía en Bucaramanga incautó 300 kilogramos de pólvora durante diciembre

La cifra representa un incremento de 30 kilogramos frente a lo incautado en el año 2024.

