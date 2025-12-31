En vivo
Santanderes  / Aumentó la movilización de pasajeros por la Terminal de Transportes de Bucaramanga

Aumentó la movilización de pasajeros por la Terminal de Transportes de Bucaramanga

Entre 30 y 31 de diciembre se han movilizado más de 20.000 personas de la Terminal de Transportes de Bucaramanga.

